POL-PDNW: Zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Gerolsheim (ots) - Am 09.04.2023, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L520, zwischen Gerolsheim und Heßheim. Der 33-jährige Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Verkehrsschild. Der Fahrzeugführer erlitt hierdurch ein Schleudertrauma. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 13000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr