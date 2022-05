Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener torkelt auf vielbefahrene Straße

Gummersbach (ots)

Ein 44-jähriger Gummersbacher torkelte am Donnerstagnachmittag (12. Mai) deutlich alkoholisiert auf die Gummersbacher Straße in Niederseßmar. Autofahrer mussten abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Polizisten sprachen den Mann um 16 Uhr an, als dieser auf dem Gehweg in Richtung Fahrbahn torkelte. Zu dieser Zeit herrschte hohes Verkehrsaufkommen. Der 44-Jährige versuchte sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen und ging mittig auf der Fahrbahn. Autofahrer mussten abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei nahm den 44-Jährigen schließlich in Gewahrsam, um weitere Gefährdungen zu verhindern. Auf dem Weg zur Polizeiwache zeigte sich der Gummersbacher gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv und spuckte eine Beamtin an. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Der 44-Jährige verblieb bis zu seiner Ausnüchterung in einer Polizeizelle.

