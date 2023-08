Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg - Münchfeld; Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Mainz - Hartenberg - Münchfeld (ots)

Ein 50 - jähriger Mainzer fuhr am Dienstag, den 29.08.2023, um 19:00 Uhr mit seinem Auto den Dr.-Martin-Luther-King-Weg in Richtung Saarstraße entlang. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hinter ihm her. Als der Mainzer mit seinem Auto aufgrund einer roten Ampel auf Höhe des Bruchwegstadions zum Stehen kam, kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Radfahrer, der aus bislang unbekannter Ursache auf das Auto auffuhr.

Durch den Zusammenstoß kam der Mann auf dem Fahrrad zu Fall, stieg jedoch im Anschluss wieder auf dieses auf und flüchtete in Richtung Trainingsplatz hinter dem Bruchwegstadion. Der Mainzer blieb mit seinem beschädigten Auto, in Form von zwei Beulen im Bereich der Heckklappe zurück, ohne das ein Austausch der Personalien zur Regulierung des Schadens stattfand.

Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 20 - 25-jährigen Mann mit gebräunter Haut. Dieser trug eine schwarze Oberbekleidung und Hose. Er trug keinen Helm und fuhr auf einem schwarzen Fahrrad (vermutlich Mountainbike).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

