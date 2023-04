Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230420.3 Heide: Flucht endet am Baum

Heide (ots)

Am Mittwochmittag hat sich ein Autofahrer in Heide der Kontrolle durch die Polizei entziehen wollen. Kurzfristig gelang ihm dieses, bis seine Fahrt schließlich abseits der Fahrbahn an einem Baum endete.

Gegen 13.15 Uhr entschloss sich eine Streife, in der Straße Am Kleinbahnhof einen Audi und seinen Fahrer zu überprüfen, nachdem der Insasse durch seine Fahrweise aufgefallen war. Als der Betroffene das Ansinnen der Polizisten, die mehrere deutliche Anhaltesignale gaben, registrierte, gab er Gas und flüchtete. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Mannes auf, der rasant unterwegs war und der schließlich in der Rungholtstraße von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Nachdem der 34-Jährige sein Auto verlassen hatte, begann es darunter zu qualmen, der Wagen fing Feuer und brannte aus, Schadenshöhe etwa 3.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Dithmarscher ergab einen Wert von 0,48 Promille. Vermutlich stand der Verunglückte zudem unter dem Einfluss von Drogen, so dass er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste.

Neben der Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet den Beschuldigten nun eine Strafanzeige wegen der Urkundenfälschung, dem Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, denn die genutzten Kennzeichen waren nicht die richtigen.

Merle Neufeld

