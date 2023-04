POL-IZ: 230420.1 Heide: Einbrecher entdeckt und festgenommen

Itzehoe (ots) - Bei Einbrüchen in zwei Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in Itzehoe haben Täter unter anderem drei hochwertige Fahrräder erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum vom 10. bis zum 18. April 2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Haus in der Carl-Stein-Straße. Dort begaben sie sich in den Kellertrakt, in dem sich diverse Kellerverschläge befanden. Zwei von ihnen ...

mehr