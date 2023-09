Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Geldwechselautomat an Waschanlage aufgebrochen

Mainz - Hechtsheim (ots)

Am Vormittag des 04.09.2023 wird der Eigentümer der Mainzer SB-Waschanlage in der Robert-Koch-Straße auf einen aufgebrochenen Geldwechselautomaten aufmerksam.

Der Automat hatte eine Fehlermeldung angezeigt, als ein Kunde ihn nutzen wollte. Aufgrund der Beschwerde des Kunden konnte schließlich die beschädigte Rückseite des Automaten festgestellt werden. Es wurde das gesamte Münzgeld entwendet.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wird am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen. Ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Aufbruch eines Staubsauger-Automaten einer SB-Waschanlage im Nieder-Olmer Gewerbegebiet besteht, ist noch unklar. Dieser wurde ebenfalls am Montagmorgen bemerkt, wobei mehrere 50 Cent-Stücken und Waschmarken entwendet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

