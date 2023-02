Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbrüche in Räumlichkeiten einer Bäckerei und der Gemeindeverwaltung

Polizei sucht Zeugen

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10. Februar 2023), 12:30 Uhr und Montag (13. Februar 2023), 07:45 Uhr kam es an der Viehstraße in Uedem zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstüre, Zutritt zum Gebäude der Gemeindeverwaltung. Dort öffneten und durchsuchten Sie mehrere Räume sowie Aktenschränke, beschädigten ein Fenster, entwendeten aber nichts. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zu einem weiteren Einbruch in Uedem, kam es am Montag (13. Februar 2023) gegen 02:30 Uhr am Weberplatz. Zwei bislang unbekannte männliche Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumlichkeiten einer Bäckerei. Diese durchsuchten Sie und entwendeten Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Die beiden Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Lohstraße. Eine Zeugin, welche die beiden Täter vermutlich bei der Tat störte, konnte die Männer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 16 bis 20 Jahre alt - dunkel gekleidet - beide hatten Kapuzen auf

Ob die beiden zuvor beschriebenen Sachverhalt in einem Zusammenhang stehen, ist nach aktuellem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch offen.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

