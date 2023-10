Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Missglückter Fluchtversuch nach Verfolgungsfahrt mit zwei Verkehrsunfällen

Hamm-Mitte (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (12. Oktober) konnte ein Heranwachsender im Anschluss an einen Streifzug durch das Strafgesetzbuch und einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei eingefangen werden. Gegen 17:25 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, den 20-jährigen im Bereich der Martin-Luther-Straße/ Sternstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Anstatt sich der Überprüfung zu unterziehen, setzte der BMW-Fahrer zurück und beschädigte einen dahinter befindlichen Audi A1. Im Rahmen einer sich anschließenden Verfolgung über die Münsterstraße, Nordenstiftsweg und Bockumer Weg ignorierte der Verkehrsrowdy sämtliche Anhaltezeichen des verfolgenden Streifenwagens und missachtete Rotlicht zeigende Ampeln sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit massiv. Beim Linksabbiegen auf die Tondernstraße verlor der Flüchtende schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Audi A6. Da dies offenbar noch nicht des Guten genug war, verließ der Fahrer den Unfallwagen und setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort. Nach wenigen Metern konnte er jedoch durch eingesetzte Polizeibeamte gestellt und dingfest gemacht werden. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Form eines Einzelrennens sowie Kennzeichenmissbrauchs. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.(es)

