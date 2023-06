POL-OH: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.06.2023, 00:15 Uhr Schwelbrand in einer Scheune - Heu entzündet sich - keine Verletzte Ort: Scheunenbrand Tann-Neuswarts Zeit: 25.06.23, 20:33 Uhr

Hilders (ots) - Tann (Rhön). Am Sonntagabend (25.06.2023) ging gegen 20.30 Uhr die Meldung über eine Rauchentwicklung in einer Scheune in dem Ortsteil Neuswarts ein. Die in der Scheune befindlichen Tiere konnte bereits bei der ersten Feststellung umgehend und unverletzt aus dem Gefahrenbereich ins Freie verbracht werden. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem ...

mehr