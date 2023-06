Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwelbrand in einer Scheune - Heu entzündet sich - keine Verletzte

Hilders (ots)

Tann (Rhön). Am Sonntagabend (25.06.2023) ging gegen 20.30 Uhr die Meldung über eine Rauchentwicklung in einer Scheune in dem Ortsteil Neuswarts ein. Die in der Scheune befindlichen Tiere konnte bereits bei der ersten Feststellung umgehend und unverletzt aus dem Gefahrenbereich ins Freie verbracht werden. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Schwelbrand bei dem eingelagerten Heu im Dachgeschoss der Scheune. Feuerwehren aus Tann (Rhön), Hilders, Fulda un Hünfeld waren mit insgesamt 110 Einsatzkräften vor Ort. Unter Einsatz von Atemschutz wurden durch die Einsatzkräfte die vorgefundenen Glutnester sowie das in der Scheune befindliche Heu entfernt und auf einem freien Feld abgelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Es wurde weder das Wohnhaus noch angrenzende Gebäude beschädigt. Ob an der Scheune Sachschaden entstandenen ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr werden vermutlich bis in die Morgenstunden andauern.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell