Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6151 (01.1.02023)

Gailingen (ots)

Eine verletzte Person, ein nicht mehr fahrbereites Auto und Blechschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der Kreisstraße 6151 zwischen Gailingen und Ramsen ereignet hat. Ein 71-Jähriger bog mit einem Wohnmobil von der Einfahrt einer Besenwirtschaft nach links auf die K6151 ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 79-Jährigen zusammen. Die Seniorin versuchte noch Auszuweichen, touchierte dabei zwei Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten weiteren Wagen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Polo.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell