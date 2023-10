Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Mopedfahrer bei Unfall auf der Johanniterstraße verletzt (29.09.2023)

Stockach (ots)

Bei einem Unfall zwischen Hoppetenzell und Zoznegg ist am Freitagmorgen ein Mopefahrer verletzt worden. Eine 50-Jährige fuhr mit einem Peugeot auf der Johanniterstraße von Zoznegg in Richtung Hoppetenzell. An der Einmündung zum Sportplatz bog die Frau nach links ab, woraufhin ein hinter ihr fahrender 16 Jahre junger Mopedfahrer, der das Auto gerade überholen wollte, einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen in das Bankett verhindern konnte. Dabei stürzte der 16-Jährige und verletzte sich. Er benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Das nicht mehr fahrbereite Moped musste abgeschleppt werden.

