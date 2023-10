Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Junge Autofahrerin und Radler geraten aneinander (30.09.2023)

Radolfzell (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Samstagabend mit einem Radler aneinandergeraten. Gegen 18 Uhr fuhr ein 60-jähriger Rennradfahrer auf der Ratoldusstraße in Richtung Böhringer Straße. An einer Engstelle kam dem Mann eine 18 Jahre junge Frau mit einem Renault Twingo entgegen. Ohne dem Radfahrer den Vorrang zu gewähren, "drückte" sich die 18-Jährige zwischen dem auf ihrer Fahrbahnseite geparkten Auto und dem Radfahrer vorbei. Daraufhin schlug der 60-Jährige gegen die Fahrerscheibe des Twingo. In der Folge wendete die Renault-Fahrerin und verfolgte den Radler. Im Bereich der Kreuzung zur Böhringer Straße überholte und schnitt sie den 60-Jährigen. Als der 17-Jährige Beifahrer schließlich während der Fahrt die Tür öffnete, kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Rennrad entstand geringer Sachschaden.

