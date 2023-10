Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall an der Einmündung zur Glärnischstraße verletzt (30.09.2023)

Konstanz (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Mainaustraße am Samstagnachmittag. Ein 78-jähriger Fiat-Fahrer war auf der Mainaustraße in Richtung Sternenplatz unterwegs. An der Einmündung zur Glärnischstraße ordnete er sich auf die Abbiegespur nach links ein. Als der 78-Jährige in die Glärnischstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Mainaustraße entgegenkommenden, an der Grün werdenden Ampel anfahrenden 54 Jahre alten Motorradfahrer, der in die rechte Seite des abbiegenden Fiats prallte und stürzte. Sowohl der Biker als auch der ebenfalls 78-Jährige Beifahrer in dem Fiat erlitten leichte Verletzungen. An der Harley und dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell