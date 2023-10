Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, K6172, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6172 zwischen Allensbach und Dettingen - eine Person verletzt (30.09.2023)

Allensbach, K6172 (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 6172 zwischen Allensbach und Dettingen ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 20-Jähriger war mit einem Mercedes GLA auf der K6172 von Allensbach in Richtung Dettingen unterwegs. An der Einmündung zum Mühlhalder Hof bog der junge Mann nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Ford eines 24 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall schob sich der Ford in die Leitplanke wo er zum Stehen kam. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Um seinen nicht mehr fahrbereiten Wagen, an dem Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

