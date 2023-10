Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Psychisch kranker Mann belästigt Passanten und beschädigt Bahnhofstüren (01./02.10.2023) (01./02.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein psychisch kranker Mann hat die Villinger Polizei am Sonntagabend und in der Folgenacht beschäftigt. Ein 23-Jähriger belästigte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zunächst zwei junge Frauen im Bereich des Villinger Hauptbahnhofs und verrichtete anschließend öffentlich seine kleine Notdurft. Die Polizei forderte den Mann nach Feststellung seiner Personalien auf, den Platz zu verlassen, was der Einsichtige auch tat. Wenige Stunden später hielt sich er sich jedoch wieder im Bahnhofsbereich auf. Jetzt nahm er eine Steinplatte, die als Beschwerung eines Sonnenschirmständers diente, und warf damit die Glaseingangstüren des Bahnhofsgebäudes ein. Der dabei verursachte Sachschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Eurobetrag belaufen. Kurz vor 6 Uhr morgens rief der 23-Jährige erneut die Polizei auf den Plan, als er, wieder in der Nähe des Bahnhofs, Bierflaschen herumwarf. Der nicht alkoholisierte Mann verhielt sich den Beamten gegenüber erneut kooperativ und kam einem Platzverweis nach.

