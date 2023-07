Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte entwenden Reifensätze von insgesamt fünf Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 07:35 Uhr, verschaffte sich im Stadtteil Käfertal eine bisher unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise Zutritt auf ein Firmengelände in der Ladenburger Straße. Hier entwendeten die Unbekannten von insgesamt drei Maserati, einem Land Rover sowie einem Jaguar den vollständigen Reifensatz und flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird nach bisherigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass die Reifen mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal bittet daher Zeugen, denen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen sind, sich unter der Tel.: 0621/71849-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell