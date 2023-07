Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden E-Bike - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft entwendete am Montag, zwischen 08 Uhr und 12 Uhr, auf bisher unbekannte Weise ein in der Schwetzinger Straße abgestelltes und mit einem Ringschloss gesichertes E-Bike im Wert von über 1.000 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/8419992, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell