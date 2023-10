Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer prallt mit Fußgänger zusammen (29.09.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist am Freitagabend an der Unterführung der Marktstätte mit einem Fußgänger zusammengeprallt. Gegen 19 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit einem E-Bike vom Konzil kommend nach rechts in die Unterführung zur Marktstätte ein. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Fußgänger, der stürzte und auf eine Treppenstufe fiel. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

