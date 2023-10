Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bahnhofplatz Motorrad streift E-Bike (30.09.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf dem Bahnhofplatz zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Motorradfahrerin einen E-Bike-Fahrer gestreift hat. Gegen 23.15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem E-Bike über den Bahnhofplatz in Richtung Marktstätte. Als eine hinter dem Radler fahrende 19 Jahre junge Frau mit einem Motorrad zum Überholen ansetzte kam es zum Streifen zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin sowohl der 26-Jährige, als auch die 19-Jährige und ihre ebenfalls 19 Jahre junge Mitfahrerin zu Fall kamen und sich dabei leicht verletzten. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An Fahrrad und Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

