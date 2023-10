Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zwei Radfahrer bei Unfall auf der Karl-Wolf-Straße verletzt (01.10.2023)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Karl-Wolf-Straße sind am Sonntagabend zwei Radfahrer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit einem Pedelec auf der Karl-Wolf-Straße in Richtung Mettnau. Auf Höhe des Wasserspielplatzes kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 54 Jahre alten Mann mit einem Trekkingrad. Beide Radler stürzten und verletzten sich. Den 54-Jährigen brachte ein Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 85-Jährige konnte seine Fahrt trotz leichter Verletzung selbstständig fortsetzen. Am Trekkingrad entstand geringer Sachschaden.

