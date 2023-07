Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sechs Motocross-Motorräder entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stemmers Heide

Tatzeit: zwischen 17.07.23, 20.00 Uhr, und 18.07.23, 12.00 Uhr;

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag drangen noch unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Hofgelände an der Stemmers Heide ein. Entwendet wurde sechs MotoCross-Maschinen und diverses Werkzeug. Bei den Krafträdern handelt es sich um zwei KTM 690, eine KTM EC 300, eine KTM SXF 450, eine KTM 350 und eine Husqvarna FE 450 im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell