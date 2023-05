Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrunfall mit Verletzten

Hachenburg (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz vor neun Uhr, befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin eines PKW`s, Ford Tourneos, die B 413 (Westrandumgehung), Hachenburg, Aus Richtung B 414 kommend, und wollte nach links in den Ziegeleiweg abbiegen. Beim Linksabbiegen missachtete sie den ihr entgegenkommenden PKW, Audi, einer 32-jährigen Fahrzeugführerin, die die B 413 aus Richtung Höchstenbach kommend befuhr. Die PKW stießen annähernd frontal zusammen. Die Fahrerin und Beifahrerin des PKW Ford wurden leicht verletzt. Das im PKW Audi befindliche 1-jährige Kleinkind wurde zur Abklärung einer Verletzung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von Rund 20.000 Euro.

