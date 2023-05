POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Montabaur (ots) - Der Polizei Montabaur wurde soeben (14:00 Uhr) eine starke Rauchentwicklung unterhalb des Schlosses in Montabaur mitgeteilt. Nach bersten Erkenntnissen steht in der Straße "Hinterer Rebstock" ein Gartenhaus in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind bereits in vollem Gange. Es wird gebeten, den Bereich aktuell zu meiden. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

mehr