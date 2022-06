POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oberzissen (ots) - Am Donnerstag den 02.06.2022, gegen 18:42 Uhr, betrat eine männliche Person die ED-Tankstelle in Oberzissen und bedrohte den Kassierer unter Vorhalt einer Pistole. Der männliche Einzeltäter entnahm im weiteren Verlauf Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten von der Auslage und verstaute die Beute in einen mitgeführten schwarzen Rucksack. Bei der Tatausführung trug der als 20-30 Jahre alt geschätzte ...

