Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken Bordstein gerammt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Mit über 2,35 Promille Atemalkohol steuerte ein 50-jähriger Autofahrer seinen Mercedes Benz in der zurückliegenden Nacht in den Kreisverkehr Nordhäuser Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr über den Kreisverkehr und eine Rasenfläche hinweg bevor er in der Mac-Planck-Straße in einer Einfahrt seinen beschädigten Mercedes stoppen konnte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Dort trafen dann auch die alarmierten Polizisten auf den betrunkenen Unfallfahrer, der nicht nur seinen Führerschein noch in der Nacht losgeworden ist, sondern sich wahrscheinlich auch strafrechtlich zu verantworten hat.

