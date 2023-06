Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken Auto gefahren und fremdes Fahrzeug beschädigt

Nordhausen (ots)

Warum ein 17-jähriger Jugendlicher in der Nacht zu Mittwoch in Nordhausen betrunken in ein Auto stieg und losfuhr ist noch unklar. Zeugen beobachteten den jungen Mann, als er mit einem Ford Focus in der Grenzstraße wenden wollte. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Opel Movano. Er flüchtete zunächst in einen nahegelegenen Garagenkomplex, kehrte aber kurz danach wieder zurück. Als Zeugen ihn auf den Unfall ansprachen reagierte er nicht, sondern lief einfach weiter. Die alarmierten Polizisten konnten den Jugendlichen schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Neben den Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wird der Jugendliche nun auch für den entstandenen Sachschaden von ca. 1200 Euro aufkommen müssen.

