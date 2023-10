Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendliche versprühen Pulverlöscher in einer Tiefgarage (01.1.02023)

Singen (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Sonntagnachmittag zwei Pulverfeuerlöscher in der Tiefgarage in der Schauinslandstraße aus der Wandhalterung genommen und versprüht.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell