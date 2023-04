Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Fahrräder tagsüber entwendet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, wurde in der Käferholzstraße in Brombach ein schwarzgraues Pedelec der Marke Cube entwendet. Das Pedelec stand wohl unverschlossen auf einem Grundstück vor einem Haus. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Am gleichen Tag, in dem Zeitraum zwischen 14.10 Uhr bis 17.40 Uhr, wurde am Meeraner Platz ein schwarzgraues Mountainbike der Marke Cube entwendet. Das Mountainbike war im Bereich des oberen Parkdecks an einer Straßenlaterne angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

