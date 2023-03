LPI-J: Angetrunken im Straßenverkehr

Jena (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde durch einen 44-jährigen Täter ein dreirädriges Kleinkraftrad vom Hof eines Autohändlers in Erfurt entwendet. Als seine Spritztour zur Tankstelle in Großobringen führte, wurde er hierbei von einem aufmerksamen Bürger beobachtet, weil dieser kein Kennzeichen am Fahrzeug besaß. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Täter keine Fahrerlaubnis besitzt, in Erfurt mit dem entwendeten Fahrzeug ein weiteres Fahrzeug beschädigt hat ...

mehr