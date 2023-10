POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg

Hamm-Heessen (ots) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend (12. Oktober) bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße leicht verletzt worden. Zuvor hatte er gegen 21.25 Uhr die Ahlener Straße in Richtung stadtauswärts befahren. Er beabsichtigte, in Höhe der Haus Nummer 47 nach links in eine Grundstückeinfahrt abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich aus der Gegenrichtung ein 18 Jahre alter ...

