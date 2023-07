Polizei Dortmund

POL-DO: Schutzengel auf der A45 bei Olpe unterwegs: Kein Unfall bei Falschfahrt

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (30. Juli) war auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Olpe und Olpe-Süd offenbar ein Schutzengel unterwegs. Denn dort fuhr gegen 3.45 Uhr ein Falschfahrer auf - und nur mit viel Glück gab es keinen Unfall. Der 23-jährige Fahrer des Autos wurde später in einem Graben in Drolshagen gefunden.

Gleich mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Polizei Dortmund in der letzten Nacht über den Notruf, dass sie einen Falschfahrer gesehen hätten. In Höhe der Ausfahrt Olpe sei es sogar zu einer Beinahekollision mit einem anderen Auto gekommen. Anschließend sahen zwei Autofahrer, die einen nach derzeitigem Stand davon unabhängigen Unfall hatten, wie das Fahrzeug an ihrer Unfallstelle vorbeifuhr, dann aber auf dem Seitenstreifen wendete und nun vorschriftsgemäß in Richtung Dortmund weiterfuhr.

Im weiteren Verlauf der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte das gemeldete Fahrzeug im Stadtgebiet Drolshagen/Olpe feststellen. In der Nähe fand die Polizei auch den Fahrer - mutmaßlich stark alkoholisiert. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein und das Auto sicher.

Den 23-Jährigen aus Drolshagen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf Autobahnen durch verkehrswidriges Wenden (§ 315c).

