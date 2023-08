POL-BI: Handtaschenraub nach Diskobesuch

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei sucht nach einem Raub in den frühen Morgenstunden des Samstags, 26.08.2023, in der Stresemannstraße den Täter sowie Zeugen. Ein 21-Jähriger aus Steinhagen hielt sich gegen 02:35 Uhr im Bereich nahe der Herforder Straße auf, als zwei Männer an ihn herantraten. Einer fragte ihn nach einer Zigarette, was er verneinte. Der Unbekannte griff den Steinhagener daraufhin am ...

