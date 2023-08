Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter erbeutet Geld und Musikbox

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die Polizei sucht nach einem Raub in den frühen Morgenstunden des Samstags, 26.08.2023, in der Stresemannstraße den Täter sowie Zeugen.

Ein 21-Jähriger aus Steinhagen hielt sich gegen 02:35 Uhr im Bereich nahe der Herforder Straße auf, als zwei Männer an ihn herantraten. Einer fragte ihn nach einer Zigarette, was er verneinte. Der Unbekannte griff den Steinhagener daraufhin am T-Shirt, bedrohte ihn und verlangte die Herausgabe von Geld und der mobilen Musikbox. Der Täter durchsuchte sein Opfer und nahm das Geforderte an sich. Er verlangte zudem noch eine Geldabhebung an der Bankfiliale, was jedoch technisch nicht gelang. Anschließend entfernte sich der Räuber mit seinem Begleiter, der zu keinem Zeitpunkt eingegriffen hatte, in Richtung Altstadt.

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen als Südländer, ungefähr 16 bis 18 Jahre alt, circa 160 cm groß, mit normaler Statur, schwarzen Haaren und einem Bart. Er trug ein weißes Cappy und hielt eine Vodka-Flasche in der Hand.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell