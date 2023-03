Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Donnerstag, 30.03.2023 zwischen 12:20 Uhr und 13:35 Uhr, wurden in der Wormser Straße in Obrigheim (Pfalz) Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. In diesem Zeitraum passierten 98 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wovon 16 Fahrzeuge aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Die dabei gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 87 km/h. Der Fahrzeugführer wird mit einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell