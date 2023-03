POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, 30.03.2023 gegen 07:50 Uhr, kam es in der Touristeninformation in der Weinstraße in Bockenheim an der Weinstraße zu einem Raubdelikt auf eine 51-jährige Mitarbeiterin. Die Kriminalpolizei Grünstadt bittet nun um Ihre Mithilfe. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zwei männliche Täter die Touristeninformation betreten und gewaltsam Bargeld entwendet ...

mehr