Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... befuhr ein 36-Jähriger aus der VG Lambrecht mit seinem Kleinkraftrad am 30.03.2023 um 11:30 Uhr die Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann keinen Führerschein für sein Kleinkraftrad besitzt und dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Metamfetamin steht. Daher wurde der Fahrer in hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun muss sich der 36-Jährige in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

