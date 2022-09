FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall PKW

Ludwigshafen (ots) - UG. Am Mittwoch den 14.09.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 03:35 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Mottstraße, Stadtteil Hemshof, alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Personenkraftwagen in Ebene 2 in Vollbrand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Eine Person hatte sich durch Löschversuche verletzt und wurde dem Rettungsdienst wegen Verdacht auf Rauchgasintox ...

