Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Reh

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Fahrerin eines PKW Audi befuhr am Donnerstag die Landstraße 1073 in Richtung Hermsdorf, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß wurde das Tier tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

