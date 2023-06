POL-RE: Oer-Erkenschwick/Kreis Recklinghausen: Banden- und gewerbsmäßiger Betrug - Tatverdächtiger festgenommen - mehrere Objekte durchsucht

Recklinghausen (ots) - Unbekannte gelangten in der Nacht zu Mittwoch in eine Gartenhütte an der Margaretenstraße. Aus der Hütte in einem Garten entwendeten sie zwei Motorräder, zwei E-Bikes, ein Fahrrad einen Motorradständer und eine Bohrmaschine. Hinweise darauf, wie die Fahrzeuge abtransportiert wurden liegen nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111. Rückfragen bitte an: ...

mehr