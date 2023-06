Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Motorräder aus Gartenhütte gestohlen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht zu Mittwoch in eine Gartenhütte an der Margaretenstraße. Aus der Hütte in einem Garten entwendeten sie zwei Motorräder, zwei E-Bikes, ein Fahrrad einen Motorradständer und eine Bohrmaschine.

Hinweise darauf, wie die Fahrzeuge abtransportiert wurden liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell