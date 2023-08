LPI-J: Unfallflucht am Gries

Jena (ots) - Am Freitag wurde erneut ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Leipziger Straße angehalten. Der Mann war bereits am Donnerstag in eine Kontrolle der Polizei geraten. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nunmehr wurde eine weitere Anzeige erstattet und auch die Zweitschlüssel des Fahrzeuges sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

