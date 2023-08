LPI-J: Rotlicht missachtet

Apolda (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte sich erneut ein Unbekannter, ohne Erfolg, gleich an 3 Türen in einem Mehrfamilienhaus, in der Leutloffstraße in Apolda. Meldungen mit sachdienlichen Hinweisen nimmt die Polizei Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

