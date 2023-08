LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - In der Zeit vom 10.08.2023, 00:30 Uhr bis zum 10.08.2023, 06:00 Uhr schlief ein Pärchen friedlich in ihrer Wohnung in der Bertuchstraße. Als die Frau gegen 06:00 Uhr erwachte stellte sie fest, dass in der Wohnung sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt wurden. Der oder die Täter hebelten vermutlich das zur Straße zeigende, angekippte Küchfenster auf, schoben die Blumentöpfe auf der Fensterbank zur Seite und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es ...

