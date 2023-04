POL-BO: Kriminelles Trio überfällt drei junge Männer

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Freitagabend, 14. April, in Bochum-Grumme sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter versuchten gegen 21 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße "Schwalbengrund" einzubrechen. Eine Bewohnerin eines Nachbarhauses hatte laute Geräusche wahrgenommen und daraufhin aus dem Fenster gesehen. Dabei sah sie zwei ...

