FW-HH: Dachstuhlbrand eines Hotels in Bergedorf - Löscharbeiten durch Photovoltaikanlage erschwert

Hamburg (ots) - Hamburg Eidelstedt, Technische Hilfeleistung mit Gefahrstoffaustritt und Massenanfall von Verletzten, 21.06.2023, 11:17 Uhr, Schnackenburgallee Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Schnackenburgallee in den Hamburger Stadtteil Eidelstedt gerufen. Laut Anrufer sollte es auf dem Gelände eines Lebensmittellieferanten zu einem ...

mehr