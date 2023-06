Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg versorgt drei Verletzte auf einem Betriebsgelände

Hamburg (ots)

Hamburg Eidelstedt, Technische Hilfeleistung mit Gefahrstoffaustritt und Massenanfall von Verletzten, 21.06.2023, 11:17 Uhr, Schnackenburgallee

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Schnackenburgallee in den Hamburger Stadtteil Eidelstedt gerufen. Laut Anrufer sollte es auf dem Gelände eines Lebensmittellieferanten zu einem Kohlenstoffdioxidaustritt an einem Kühlgerät gekommen sein. Mehrere Personen sollen mit dem Stoff in Kontakt gekommen sein und klagten über Atemwegsbeschwerden. Aufgrund der gemeldeten Lage vor Ort wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften zur Einsatzstelle alarmiert.

Die ersten Kräfte an der Einsatzstelle trafen auf fünf Personen, die sich im betroffenen Bereich aufgehalten und sich selbstständig ins Freie begeben hatten. Alle Personen wurden umgehend rettungsdienstlich gesichtet und versorgt.

Kräfte der Technik- und Umweltschutzwache leiteten umfassende Messungen im betroffenen Bereich ein, konnten allerdings keine Gefahrenstoffe an der Einsatzstelle nachweisen. Auch die Suche nach einem im späteren Verlauf vermuteten Kabelbrandes blieb trotz des Einsatzes einer Wärmebildkamera ergebnislos.

Insgesamt wurden drei männliche Personen mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation von Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Nach einer Einsatzdauer von einer Stunde wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer und einen Betriebselektriker übergeben. Die Ursache für die Verletzungen der Personen ist bisher unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 60 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell