Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Bundesweite Themenwoche der Berufsfeuerwehren - Social-Media-Kampagne vom 19. bis 23. Juni 2023

Hamburg (ots)

Hamburg - In der Woche vom 19. bis 23 Juni 2023 richtet die Feuerwehr Hamburg zusammen mit zahlreichen Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland in einer Medienkampagne den Fokus auf die beruflichen Karrierechancen bei den Feuerwehren. Damit reagiert sie auf deutschlandweit steigenden Bedarf an geeigneten Bewerbenden. "Zum Retten berufen!" ist das Motto der Kampagne.

Um Berufseinsteiger:innen die vielfältigen Karrierewege einer Großstadtfeuerwehr zu präsentieren, geben wir Einblicke in verschiedene Bereiche der Arbeit bei der Feuerwehr Hamburg - vom allgemeinen Alltag auf der Wache bis zur Vorstellung Spezialeinheiten der Feuerwehr Hamburg.

"Bundesweit erleben wir einen Trend rückläufiger Bewerbungszahlen, auch wenn viele Berufsfeuerwehren ihre Stellen nach wie vor gut besetzen können.", erklärt Jochen Stein, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland.

Weiterhin bietet die Kampagne auch die Chance, insgesamt für das Image der Berufsfeuerwehren zu werben und der Bevölkerung medial einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen.

Zum Hintergrund: Es gibt aktuell 113 Berufsfeuerwehren mit etwa 36.000 hauptamtlichen Feuerwehrleuten. Sie sorgen in ihren Städten für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger und bewältigen ihre Aufgaben gemeinsam mit Freiwilligen Feuerwehrleuten. Insgesamt gibt es in Deutschland über eine Million Feuerwehrangehörige, über 90 Prozent von ihnen sind ehrenamtlich aktiv.

Die Karriereseiten der Feuerwehr Hamburg sind im Internet übrigens unter www.karriere-feuerwehr.hamburg zu erreichen.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell