LPI-GTH: Betrunken unterwegs

Friedrichroda/Waltershausen / LK Gotha (ots) - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr ereignete sich eine polizeiliche Verfolgungsfahrt von einem schwarzen BMW 3er - Reihe. Der Fahrzeugführer gab bereits in der Ortslage Friedrichroda bei Erblicken des Streifenwagens Gas und versuchte den Streifenwagen abzuhängen. Die Funkstreife verfolgte den flüchtigen BMW von Friedrichroda aus über die B88 an Bad Tabarz und Langenhain vorbei in Richtung Autobahn. Schlussendlich verloren sie ...

