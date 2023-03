Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten; Mehrere Unfälle aufgrund glatter Straßen und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Einbruch in Kindergarten - Offenbach

(dw) Nach einem Einbruch in einen Kindergarten im Bischofsheimer Weg zwischen Dienstagabend, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 07.25 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte warfen mit einem Kanaldeckel die Fensterscheibe zu einem Büro der Einrichtung ein und entwendeten einen dort befindlichen Schranktresor. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Offenbach

(dw) Ein bislang unbekannter Täter drang am Dienstagabend zwischen 19.18 und 19.35 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße (40er-Hausnummern) ein. Der Eindringling verschaffte sich Zugang, in dem er das Badezimmerfenster einschlug und hierüber in das Haus einstieg. Anschließend stahl er ein im Keller befindliches E-Bike sowie eine hochwertige Jacke im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Einbrecher etwa 1,80m groß, hatte helle Haut und war dunkel gekleidet. Ferner trug er eine schwarze Sturmhaube und weiße Turnschuhe der Marke Adidas. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Vorsicht! Falsche Handwerker wieder unterwegs - Neu-Isenburg (dw) Eine Seniorin aus der Bahnhofstraße ist am Dienstag Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 15.10 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür der Dame und gaben sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand die Zählerstände an den Wasseruhren ablesen zu wollen, verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Die 82-Jährige ließ daraufhin die Täter in die Wohnung. Das Duo lenkte anschließend die Geschädigte und einen weiteren in der Wohnung befindliche Person mit verschiedenen Fragen geschickt ab, sodass sich ein dritter Komplize unbemerkt in die Wohnung schlich. Dieser durchsuchte das Schlafzimmer und entwendete Schmuckstücke. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen und warnt gleichzeitig vor unangekündigten Handwerkerbesuchen!

3. Hunderte Zigaretten-Päckchen bei Einbruch in Kiosk geklaut - Rodgau / Weiskirchen

(lei) Bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Hauptstraße (30er-Hausnummern) haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen nach ersten Informationen der Polizei über 500 Zigaretten-Päckchen gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Tatzeugen. Alarmiert wurden die Ordnungshüter gegen 3.25 Uhr durch eine Zeugin, die Geräusche aus dem Objekt gehört hatte und daraufhin den Polizeinotruf wählte. Sofort entsandte Streifen konnten jedoch niemand mehr im Objekt feststellen. Die Langfinger waren bereits geflüchte. Neben den geklauten Klimmstengeln hatten sie auch noch rund 5.000 Euro an Sachschaden verursacht, indem sie unter anderem mehrere Türen am und im Objekt aufbrachen, um in den Innenraum der Verkaufsstelle zu gelangen. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Minibagger entwendet - Rodgau / Jügesheim

(lei) Einen Minibagger der Marke Hitachi im Wert von 28.000 Euro haben Diebe in der Zeit von Donnerstag bis Dienstag, 11 Uhr, von einem Privatgrundstück im Holbeinweg (10er Hausnummern) geklaut. Das orange-schwarze Arbeitsgerät vom Typ ZX19 stand für Bauarbeiten im Garten des nicht umfriedeten Anwesens. Wie es den Kriminellen gelang, den Bagger von dort wegzuschaffen ist derzeit noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen, die das Fachkommissariat 22 der Offenbacher Kripo führt. Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Baggers nehmen die Beamten unter der Nummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Wer kennt den Radfahrer mit der gelben Weste? - Heusenstamm

(lei) Einen etwa 40 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Radfahrer mit dunkelblonden Haaren und auffällig gelber Weste sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Mittwoch (8. März) im Patershäuser Weg zugetragen hat. Zwischen 15 und 15.30 Uhr war dort ein 82-jähriger Fußgänger unterwegs, als ihn der noch anonyme Velo-Fahrer beim Vorbeifahren touchierte und anschließend einfach weiterfuhr. Der Senior stürzte daraufhin zu Boden und zog sich dabei Schürfwunden und Prellungen zu. Hinweise zu dem Radfahrer bitte an die 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Mehrere Unfälle aufgrund glatter Straßen - Freigericht / Wächtersbach / Salmünster / Birstein / Brachttal

(lei) Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis musste am frühen Mittwochmorgen binnen kürzester Zeit zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Das Gros der Unfälle, bei denen mehrere Personen verletzt wurden und etliche tausend Euro an Blechschäden entstanden, ereignete sich dabei zwischen 7.45 und 8.45 Uhr. Ursächlich dürften in den meisten Fällen die winterlichen Straßenverhältnisse durch starken Schneefall gewesen sein.

Auf der Landesstraße 3201 kam eine aus Richtung Wirtheim kommende 53-jährige Toyota-Fahrerin kurz vor Wächtersbach von der Fahrbahn in den Straßengraben ab, überschlug sich und kollidierte anschließend - zurück auf Straße katapultiert - auf der Gegenfahrspur mit dem Auto einer 24-Jährigen. Die 53-Jährige war kurzzeitig eingeklemmt und konnte anschließend aus dem Wagen befreit werden. Augenblicklich später krachte zudem eine 26 Jahre alte Autofahrerin in das Auto eines Ersthelfers, der mit seinem Auto angehalten hatte, um bei dem vorangegangenen Unfall zu unterstützen. Während die 24-Jährige und der Ersthelfer unverletzt blieben, kamen die 53-Jährige und 26-Jährige mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Landesstraße war bis kurz nach 10 Uhr vollgesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten zwei Kinder im Alter von 5 und 13 Jahren bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3444 zwischen Großenhausen und Freigericht. Sie waren Mitfahrer im Auto ihrer 35 Jahre alten Mutter, die auf gerader Strecke die Kontrolle über ihren Volvo verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte letztlich gegen einen Baum. Die beiden Kinder kamen - ebenfalls vorsorglich - in ein Krankenhaus, die 35-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten V40 beziffern die Beamten auf etwa 6.000 Euro.

Ebenfalls im Straßengraben landete eine 26-jährige Opel-Fahrerin, die von Katholisch-Willenroth kommend in Richtung Eckardroth (Landesstraße 3196) unterwegs war. Die Frau kam mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in eine Klinik, ihre beiden mitfahrenden Kleininder (halbes Jahr und 2 Jahre) blieben unverletzt.

Auf der Landesstraße 3443 zwischen Udenhain und Hellstein geriet ein Audifahrer vermutlich aufgrund glatter Fahrbahn ebenfalls in die Bankette. Er blieb unverletzt. Über den Sachschaden an dem Wagen ist bislang nichts bekannt.

Auf rund 3.000 Euro wird hingegen der Schaden geschätzt, der bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 276 zwischen Fischborn und Wüstwillenroth entstanden ist. Ein 52-jähriger war mit seinem Audi in Richtung Wüstwillenroth unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen A6 verlor und mit einer entgegenkommenden Ford-Lenkerin kollidierte. Ursache hier dürfte jedoch nicht nur die winterglatte Straße, sondern womöglich auch der bei der Unfallaufnahme festgestellte Alkoholkonsum des 52-Jährigen gewesen sein. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,1 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurde hier niemand.

2. Werkzeuge aus Baucountainer gestohlen - Hanau

(dw) Diebe verschafften sich zwischen Dienstag (17.00 Uhr) und Mittwochmorgen (06.30 Uhr) Zutritt zu einem Baustellengelände im Alfred-Nobel-Bogen und stahlen aus dem dort befindlichen Baucontainer zahlreiches Werkzeug. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 7.200 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06181 959-711.

3. Wer sah den Einbruch in ein Einfamilienhaus? - Bruchköbel

(dw) Durch das Aufhebeln einer Terrassentür konnten sich am Wochenende Diebe im Zeitraum zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Dienstag, 17.30 Uhr, ungestört in einem Einfamilienhaus in der Kolpingstraße zahlreicher Schmuck- und Wertgegenstände bedienen. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Fest steht allerdings, dass in der darunterliegenden Kellerwohnung ebenfalls zugegriffen wurde und eine Münzsammlung, Bargeld und auch Armbanduhren im Wert von über 7.000 Euro entwendet wurden. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 aufgenommen.

Offenbach, 15.03.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell